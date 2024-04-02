محاكم دبي تصدر عدداً من مجلة «صدى المحاكم»

المصدر: دبي-البيان

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أصدرت محاكم دبي العدد السادس من مجلة «صدى المحاكم»، القضائيّة، القانونيّة، والتي تتضمن موضوعات متنوعة تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي في المجال القضائي، من خلال تعزيز نشر المعرفة في هذا المجال واستقطاب متخصصين في الموضوعات القانونية والقضائية والإدارية المتعلقة بإدارة المحاكم لبيان العلاقة بين النظريات والفقه القانوني والواقع العملي والتطبيق القضائي لها.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي أن قوة الأمة تُبنى من المعرفة وتبادلها، وإيماناً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله» إن القلم والمعرفة أقوى بكثير من أي قوة أخرى»، وأشار أن محاكم دبي حرصت خلال الفترة الماضية على إصدار مجلة «صدى المحاكم» والتي تُعّد منبرًا هاماً لتسليط الضوء على التطورات القانونية الراهنة واستشراف المستقبل من خلال التقارير المُفصلّة والموثوقة والمقابلات التي تطرحها المجلة مع خبراء قانونيين وقضاة يشاركون بآرائهم وتجاربهم في مجال العدالة والقانون، لذلك أصبحت مجلة «صدى المحاكم» مرجعاً موثوقاً ومصدراً أساسياً للمعلومات القضائية في إمارة دبي.

وأشار إلى أن زيادة الوعي القانوني وتعزيز فهم العدالة والتشريعات يُعتبّر مطلباً بين أفراد المجتمع، حيث قدمت المجلة بمشاركة من مختلف الشرائح المختصة مجموعة واسعة من المواضيع القضائية والقانونية والتحديات الراهنة والمستقبلية.

وذكر القاضي الدكتور جاسم محمد الحوسني رئيس تحرير مجلة «صدى المحاكم«، أن المجلة تسعى أن تكون الخيار الأول للنخبة في مجال القانون والقضاء، وقد احتوى هذا العدد على مواضيع مختلفة أبرزها التأصيل القانوني لمسؤولية المُشغِّل عن الأضرار الناجمة عن المركبة ذاتية القيادة، وشركة الشخص الواحد، و تحقيق صحفي عن دور المكتب الفني بمحكمة التمييز لتسهيل العمل القضائي وتعزيز العدالة، كما تم تناول التطور التاريخي للقضاء في إمارة دبي من الأعراف إلى القوانين، وحق الارتفاق في نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية كذلك فلسفة التشريع في مجال الذكاء الاصطناعي وحكم الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول الحقيقي في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي والوعد مصدر من مصادر الالتزام ومقال حول قانون المخدرات الجديد ومقال السعادة والقانون ومقال الطبيعة القانونية للمفاوضات السابقة على مرحلة التعاقد وأحكام الطلاق وطرق إثباته في التشريع الإماراتي.

• العدد السادس لمجلة»صدى المحاكم

https://www.dc.gov.ae/CourtsEchoMagazine/Download.aspx?MagazineId=7

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