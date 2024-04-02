"آرت أوف ليفينج مول" يستضيف مبدعين في عالم التصميم إلى أمسية سحورٍ حصرية

المصدر: البيان

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مع حلول منتصف شهر رمضان المبارك، أعلن "آرت أوف ليفينج مول" عن استضافته نخبةً من أبرز المبدعين وأصحاب الرؤية المبتكرة في عالم التصميم الداخلي إلى أمسية سحورٍ حصرية، منحتهم فرصة اللقاء والتواصل وتبادل الأفكار والاطلاع على أحدث مصادر الإلهام الفنّي، وسط أجواء من المودّة والإلفة التي تتميّز بها هذه الفترة من العام.

أمسية السحور هذه شكلت احتفاليةً بروح الابتكار والأفكار الرائدة والآفاق غير المحدودة في عالم التصميم الداخلي، ووفرت كذلك فرصةً مثالية لأصحاب الرؤية الخاصة والمبدعين لكي يلتقوا ويتبادلوا الآراء ويطّلعوا على كل جديد في هذا العالم، ويناقشوا آفاق التعاون والعمل الجماعي الكفيل بتعزيز المساحات الإبداعية في هذا المجال.

عاش المشاركون في جلسة السحور الحصرية هذه تجربةً غير مسبوقة حاكت جميع الحواس، من خلال أجواء احتفالية شملت المأكولات الرمضانية الشهية والألحان العربية التقليدية والعروض الفنية والثقافية المتنوّعة، مع الاهتمام الكامل بأدقّ التفاصيل التي جعلتها أمسيةً لا تُنسى. كما هدفت هذه الجلسة إلى تفعيل فرص التعاون والابتكار بين مبدعين يتميّز كلّ منهم بشخصيته الفريدة، وذلك للجمع بين الأفكار المتنوّعة، تمهيداً لشراكاتٍ مثمرة ترتقي بالواقع الإبداعي إلى أبعد الحدود.

في تعليقه على هذا الحدث، قال السيد باسل علي، مدير التسويق في "آرت أوف ليفينج مول": "أسعدنا أن نستضيف مبتكرين وأصحاب أفكارٍ رائدة نقدّر إبداعاتهم إلى جلسة سحور نعتبرها بمثابة لفتة تكريم لمصمّمين يمتلكون الجرأة والحلم والإصرار على تجاوز المألوف، بما يساهم في رسم ملامح مستقبل التصميم في المنطقة والعالم. تشرفنا بحضورهم بيننا، حيث احتفلنا وإياهم بأبعاد شهر رمضان الكريم، وبالأجواء الساحرة التي نعيشها مع الإبداع الذي لا يقف عند أيّ حدّ".

جميع المبتكرين في عالم التصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين لبّوا الدعوة إلى أمسية السحور هذه، أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة من "آرت أوف ليفينج مول".

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