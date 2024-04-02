إخماد حريق قارب في مارينا دبي

المصدر: دبي ــ نورا الأمير

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أخمدت فرق الدفاع المدني بدبي، حريقاً شب في قارب بمنطقة المارينا، بعد تلقيها بلاغاً من أحد الأشخاص الذين شهدوا اندلاع الحريق.

وهرعت فرق الإطفاء من مركز دبي هاربر كمستجيب أول وجهة اختصاص على الفور إلى مكان الحريق، محققة زمن استجابة مقداره 6 دقائق، حيث تبين أن الحريق قد شب في يخت وهو حادث متوسط حيث تم إخماده والسيطرة عليه دون وقوع أضرار بشرية.

ولم تستغرق عملية إطفاء الحريق زمناً طويلاً، حيث وردت إشارة من قائد الفريق تفيد بأن فريقه أخضع اليخت للتبريد قبل تسليمه للجهات المختصة حسب الإجراءات المتبعة.

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