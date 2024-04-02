"مسبار الأمل" ينشر بيانات وخرائط للغبار والجليد لعام مريخي كامل

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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نشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" عبر حسابه الرسمي على منصة انستقرام مقاطع فيديو تضم سلسلة من البيانات تم رصدها بواسطة جهاز مقياس طيفي بالأشعة تحت الحمراء "EMIRS" تسلط الضوء على الخرائط اليومية للغبار والجليد على مدار عام مريخي كامل، وتتيح هذه الخرائط إجراء التحليلات وتعميق فهمنا للتغيرات اليومية لهذه العناصر في الغلاف الجوي.

المهمة العلمية

وتأتي البيانات العلمية التي نشرها "مسبار الأمل" بعد الإعلان عن تمديد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ لمهمته العلمية في الكوكب الأحمر وبعد أيام من نشره الدفعة العاشرة من سلسلة البيانات العليمة والتي تضمنت ملاحظات تم التقاطها بواسطة المقياس الطيفي بالأشعة الفوق البنفسجية في 16 يوليو من أعماق الجانب الليلي، حيث كان لدى المسبار منظور قريب جداً لـ«المريخ الجديد» مشابه لـ "القمر الجديد".

وتضاف هذه البيانات إلى قائمة الإنجازات التي قدمها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ للمجتمع العلمي الدولي والذي ساهم في نشر عشرات الأوراق العلمية والبحثية في مجلّات علمية عالمية ومرموقة، تدعم دراسات الباحثين والعلماء حول العالم، وتعزز نمو الأبحاث التي يجريها الطلاب والعلماء والباحثون الإماراتيون.

بيانات نوعية

وتساهم التقنيات التي يحملها "مسبار الأمل" في تسجيل ورصد بيانات نوعية، وذلك من خلال ثلاثة أجهزة علمية هي كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI و كاميرا رقمية لالتقاط صور ملونة عالية الدقة لكوكب المريخ، وتستخدم أيضا لقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS، الذي يقيس درجات الحرارة وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي للكوكب الأحمر، بالإضافة إلى المقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية EMUS، ويقيس الأوكسجين وأول أوكسيد الكربون في الطبقة الحرارية للمريخ والهيدروجين والأوكسجين في الغلاف الخارجي للمريخ.

والتقطت كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI التي يحملها المسبار مئات الصور للمريخ منذ انتقال المسبار إلى المدار العلمي في أوائل أبريل 2021، وتركز الكاميرا على رسم خرائط لسحب المياه الجليدية في الغلاف الجوي للمريخ، أما بالنسبة للمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS، فمنذ دخول "مسبار الأمل" إلى مدار المريخ عمل المقياس الموجود على متن المسبار على جمع بيانات علمية توضيحية، ومعايرة المقياس بشكل صحيح إضافة إلى معالجة البيانات التي يتم جمعها بصورة روتينية ودورية.

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