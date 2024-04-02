"وسائل التواصل" المصدر الرئيس للأخبار لـ52% من سكان الإمارات

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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أعد موقع "يوجوف" الشهير تقريرا عن كيفية تغير عادات استهلاك الإعلام والتفاعل معه في دولة الإمارات، وكشف أن وسائل التواصل الاجتماعي تظل المصدر الرئيس للأخبار لأكثر من نصف سكان الدولة (52%) مقابل زيادة طفيفة شهدتها مواقع وتطبيقات الصحف.

وفي زيادة بنسبة 2% عن العام الماضي، يفضل 55% من إجمالي سكان الإمارات قراءة المحتوى الإخباري عبر الإنترنت مقارنة بالصحف المطبوعة. وفي المتوسط، يقضي 88% من السكان وقتا في قراءة الصحف على وسيط رقمي في الأسبوع، على سبيل المثال، عبر المتصفح أو تطبيق وما إلى ذلك.

وبشكل عام زاد الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار من 52% في 2021 إلى 55% في عام 2023، يليها مواقع الصحف الإخبارية الذي ارتفع مع 41% عام 2021 إلى 45% ثم التلفزيون من 38% عام 2021 إلى 42% في عام 2023. ويجيء في المرتبة الأخيرة تطبيقات الأخبار التي تقدمت من 27% عام 2021 إلى 30% عام 2023.

ومع رسوخ الإنترنت التام كمصدر للمعلومات في جميع أنحاء العالم، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف أهم مصدرين للأخبار لجميع الأجيال في دولة الإمارات.

وتحتل مواقع التواصل الاجتماعي المرتبة الأولى، حيث ينتشر استخدامها بين 40% من الشباب حتى سن 24 عاما للحصول على المواد الإعلامية، وترتفع هذه النسبة إلى 53% للفئة من 24 إلى 34، و55% للفئة من 35% إلى 44، ثم تتراجع طفيفا إلى 51% لمن هم 45 عاما فما فوق.

في المقابل تأتي المواقع الإخبارية على الإنترنت في المرتبة الثانية بنسبة 32% لمن هم في سن الرابعة والعشرين فأقل. ويزداد استخدامها بنسبة 40% وسط من هم بين الخامسة والعشرين إلى الرابعة والثلاثين، ثم بنسبة 42 % بين من تتراوح أعمارهم من 35 إلى 44 عاما، وتواصل الارتفاع إلى 45 % لمن أهم أكبر من 45 عاما.

ويحتل التلفزيون المرتبة الثالثة، بنسبة 32% لمن هم في سن الـ 24 فأقل، و37% لسن 25 إلى 34 عاما، وبنسبة 39 % لسن 35 إلى 44 عاما، و42% لمن هم في الخامسة والأربعين فما فوق.

وحول الثقة في مصادر الأخبار، عبر 51% من مستخدمي هذه المواقع عن ثقتهم في المواقع الموضوعية عام 2022، وارتفعت هذه النسبة التي تفضل الموضوعية إلى 54% في عام 2023.

وحول الأكثر استخداما فقد احتفظ بها "فيسبوك" لنفسه، رغم تراجع عدد مستخدميه بنسبة 5%، وذلك من 73% في 2023 إلى 68% في 2023، فيما ارتفعت قاعدة مستخدمي يوتيوب من 59% عام 2021 إلى 62% في 2023، وخلال الفترة نفسها تراجع استخدام "واتس آب" بنسبة 3% من 61% إلى 58%، وحقق "تيكتوك" طفرة في عدد المستخدمين بنسبة 7% من 24% إلى 31% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، يليه "انستجرام" بنسبة زيادة 5% من 51% إلى 56%، خلال الفترة نفسها.

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