حجز 1565 مركبة بنظام الحجز الذكي في شرطة عجمان خلال 2023

المصدر: وام

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حجزت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، 1565 مركبة مخالفة عبر خدمة الحجز الذكي للمركبات خلال عام 2023، وسط إقبال متزايد وإشادة ورضا من المتعاملين نظراً لسهولة وفعالية الخدمة، دون ورود أي شكاوى أو ملاحظات على الخدمة.

وقال المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، إنه منذ إطلاق نظام الحجز الذكي للمركبات شهدت الخدمة إقبالاً متزايداً من الجمهور لحجز مركباتهم المخالفة في مواقفهم الخاصة بدلاً من شبك حجز السيارات، مما يتيح إمكانية اعتنائهم بها خلال فترة الحجز ويحفظها من التأثر بالأحوال الجوية، لافتا إلى أنه يسمح لهم بتشغيلها وتحريكها في محيط ثلاثين متراً من مكان الحجز.

وأشار نائب مدير إدارة المرور والدوريات، إلى أن شرطة عجمان أتاحت إمكانية تنفيذ الخدمة في أي إمارة من إمارات الدولة، موضحاً أن رسوم الخدمة هي 500 درهم للشهر الأول، بالإضافة لـ 100 درهم لكل شهر إضافي.

وأضاف أنه بإمكان المتعامل طلب الخدمة من خلال الحضور بمركبته إلى مركز خدمات المرور والترخيص وتقديم الطلب، ثم يقوم فريق تقني بتركيب الجهاز وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي ونظام المراقبة على مدار الساعة، وفي حال تحريك المركبة لأكثر من 30 متراً تفرض على المركبة غرامة مالية ومدة حجز جديدة.

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