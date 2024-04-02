هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية تطلق تطبيقها الذكي على نظارات «فيجن برو» للواقع الافتراضي

المصدر: البيان

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ضمن جهودها لتعزيز التبني الذكي وتوفير خدماتها لجميع المتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي تطبيقها الذكي على نظارات "فيجن برو" من "أبل لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة خدماتية توفر خدماتها من خلال هذه التقنية التي تمزج بين الواقعين المعزز والافتراضي للاستفادة من إمكاناتها وخصائصها المختلفة لتعزيز خدمات المتعاملين.

وتوفر الهيئة باقة من الخدمات والميزات والخصائص عبر نظارات "فيجن برو" تشمل إمكانية الدخول إلى التطبيق باستخدام الهوية الرقمية الموحدة أو عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور أو الدخول التلقائي من خلال بصمة العين، والتعرف إلى بيانات حساب المستهلك الأساسي مع إمكانية اختيار الحساب المراد الاستفسار عنه، والاطلاع على البيانات المرئية باستخدام خاصية اللمس والسحب الافتراضي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستهلك الاطلاع على تفاصيل الفاتورة الشهرية وسدادها باستخدام "آبل باي". كما يمكن عن طريق التطبيق الوصول إلى لوحة بيانات "الحياة الذكية" والاطلاع على تقارير سنوية وشهرية ويومية حول استهلاك للكهرباء والمياه ومقارنته مع استهلاك المنازل المماثلة عبر برنامج "نهجي المستدام". كما يوفر التطبيق الذكي البصمة الكربونية لكل متعامل ونصائح مخصصة لتعزيز كفاءة الاستهلاك.

وتعقيباً على هذه الخطوة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل. وفي هذا الإطار، نحرص على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتوفير خدمات مبتكرة آمنة واستباقية متاحة على مدار الساعة عبر مختلف القنوات التي تناسب جميع فئات المتعاملين لإجراء معاملاتهم بسهولة ويسر، في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم ويسهم في تعزيز سعادتهم، بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية الميتافيرس وغيرها. وقد أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في ارتفاع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2%."

في عام 2023، أنجز متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 12.5 مليون معاملة رقمية، مقارنة بـنحو 10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022. وتضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة أكثر من 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 ملايين معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 6.8 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

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