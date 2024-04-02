عمار النعيمي يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: عجمان - وام

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واصل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، أمس، في قصر الزاهر.

وتلقى سموه التهاني من معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وناصر خليفة البدور، الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، الملحق الثقافي في سفارة الدولة بالقاهرة، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، الذين أعربوا عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم لسموه بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة على صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضور

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

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