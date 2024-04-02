12 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لمؤسسة سعود بن راشد الخيرية

المصدر: أم القيوين - وام

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تلقت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، دعماً مالياً بقيمة 12 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، لدعم المشروعات والبرامج الخيرية التي تنفذها المؤسسة خلال العام الجاري. وأشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بجهود بنك دبي الإسلامي، ودوره الرائد تجاه أبناء المجتمع بكافة فئاته، مثمناً دعم ورعاية البنك للمؤسسات الخيرية داخل الدولة.

وقال الشيخ ماجد بن سعود، إن المؤسسة تعمل على تقديم المساعدات للحالات الضعيفة والأسر محدودة الدخل، وتسخر كل الإمكانات للمساهمة في رسم البسمة والأمل لدى العديد من الأفراد، وتوفير الحياة الكريمة لهم، لافتاً إلى أن المساعدات تشمل تسديد الرسوم الدراسية والجامعية لعدد كبير من الطلبة، إضافة إلى تسديد مبالغ لقضايا الإيجارات ومساعدات طبية، ومساعدات دفع فواتير، وتوصيل خدمة الكهرباء والماء للمنازل الجديدة لذوي الدخل المحدود.

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