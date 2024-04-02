130 شاباً من العالم في حوار رمضاني بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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استضاف مجلس أم سقيم، 130 شاباً من شباب العالم يمثلون جنسيات مختلفة الأديان والأعراق، وذلك في حوار ثقافي ودي وهادف، نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، خلال أمسية رمضانية ضمن فعاليات رمضان في دبي، بحضور أحمد خلفان المنصوري، مستشار التواصل الحضاري، والمنسق العام لفعاليات رمضان في دبي بالدائرة، وممثلين عن هيئة تنمية المجتمع بدبي، وذلك ضمن حملة «رمضان في دبي» 1445هـ، والتي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي، وبهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة بمقدم الشهر الفضيل.

تواصل

ودار حوار ثقافي ودي بين شباب الوطن وشباب من مختلف الجنسيات المقيمة، بهدف معرفة ثقافات الشعوب، والتعرف على العادات والتقاليد عن قرب، وإثراء المعرفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز أطر التواصل الحضاري والفكري بين الشعوب، وكيفية احترام الآخر، لإيصال رسالة محبة وسلام من الإمارات للعالم. وفي ختام الجلسة تم التقاط وتبادل الصور التذكارية. وأشاد شباب العالم، بالمبادرة لما فيها من تعزيز العلاقات بين الجنسيات، مثمنين جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في إثراء وتعزيز التبادل الثقافي والفكري بين مختلف الجاليات.

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