8 - 14 أبريل عطلة العيد بالدولة.. وإلى 3 شوال للعاملين بـ «الخاص»  

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تعميماً بشأن عطلة عيد الفطر للعام 1445 هجري، يفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 15 أبريل الجاري. كما أفادت الدائرة في التعميم، بأنه يُستثنى من ذلك الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الفترة من يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل الجاري، ولغاية 3 شوال عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الخاص.

وأعلنت كل من دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن العطلة تبدأ اعتباراً من الاثنين 8 أبريل الجاري ولغاية الأحد الموافق 14 أبريل على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين.

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