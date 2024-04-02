صدور العدد 603 من مجلة «الجندي»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت مجلة الجندي التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 603 لشهر أبريل 2024. وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، وبالبحث والتحليل، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت كلمة الجندي تحت عنوان طيور الخير الإماراتية تحلق في سماء الإنسانية، وقالت: منذ نشأتها في سنة 1971، عُرِفت الإمارات على المستوى الدولي بأنها عنوان للخير والعطاء، وأضافت: إن الدور الإنساني المتميز الذي تقوم به الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعل منها عنواناً للخير والعطاء الذي يستهدف تحسين أوضاع البشرية جمعاء، وجعل من تجربتها في عمل الخير محل إشادة وتقدير من جانب الجهات الإقليمية والعالمية المختلفة وعلى المستويات كافة.

ويرصد العدد الجديد للمجلة أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وجاء ملف المجلة الرئيس تحت عنوان مستقبل التكنولوجيا في القوات الجوية. وفي باب دراسات وتحليلات، أعدت المجلة دراسة، بعنوان عسكرة البحر المتوسط من جديد (السياق، المظاهر، الاتجاهات)، ودراسة أخرى بعنوان المفاجأة الاستراتيجية.. لماذا تفشل الدول في التنبؤ بالهجمات العسكرية؟

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز