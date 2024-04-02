«فريق الإغاثة الإماراتي» يواصل مبادراته الخيرية الرمضانية في الأردن

المصدر: مريجيب الفهود ـ وام

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واصل فريق الإغاثة الإماراتي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادرة كسر الصيام في عدد من المناطق الحيوية في العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة الزرقاء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية الرمضانية التي ينفذها فريق الإغاثة الإماراتي ضمن مشروع رمضان لعام 1445 هـ - 2024م، كما تم توزيع مير رمضاني إضافي للاجئين السوريين في مخيم مريجيب الفهود.

نهج إنساني

وأكد قائد الفريق حسن سالم الغول القايدي أهمية مواصلة نهج الخير الإنساني والذي رسخه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كسر الصيام

وقال إنه وبالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني» تم توزيع وجبات كسر الصيام على عدة نقاط حيوية في المملكة بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، والتي شارك متطوعوها بتوزيع الوجبات التي تحتوي على التمور والمياه على الصائمين المتأخرين عن بيوتهم عند الإشارات المرورية بما يمنح الصائمين فرصة للتوقف بشكل آمن والتخفيف من آثار الجوع والعطش الناتج عن الصيام دون التسبب في إعاقة حركة المرور. وقال: نسير في هذه الأعمال الخيرية على ذات النهج الإنساني الذي ورثناه من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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