تفاهم بين شرطة دبي و«الأمن الاقتصادي»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي مذكرة تفاهم، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وترسيخ علاقة الشراكة وتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المالية.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب المركز، فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.

وقال اللواء المنصوري: إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحو تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال. من جانبه أكد فيصل بن سليطين اعتزازه بالشراكة المثمرة مع شرطة دبي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة على طريق تعزيز جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية.

تعاونوتنص الاتفاقية على التعاون في وضع آلية اتصال بين الطرفين تسهل تبادل المعلومات والمتابعة والرصد، وتنفيذ حملات توعية مشتركة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين والمتخصصين من الجانبين، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل بين الجانبين، وغيرها من البنود الداعمة لتحقيق الأهداف المنشودة.

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