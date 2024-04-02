176 مبادرة أطلقها مجلس السعادة والإيجابية في 7 سنوات

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي منذ تأسيسه قبل 7 سنوات 176 مبادرة.

ويلعب المجلس دوراً استثنائياً في تعزيز مفهوم السعادة وجودة الحياة على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي من خلال المبادرات والمُلتقيات وورش العمل المُتنوعة التي يُطلقها، وحرص على التواجد ميدانياً بين الموظفين والمتعاملين من أفراد المجتمع في مختلف الفعاليات، مما انعكس أثره على منظومة العمل الأمني والشرطي على مستوى إمارة دبي.

سعادة الموظفين

وقالت عواطف السويدي، رئيس مجلس السعادة والإيجابية، إن تأسيس المجلس جاء في إطار سعي شرطة دبي بأن تضع سعادة الموظفين والمتعاملين ضمن أولوياتها، وفي إطار السعي الدائم لإرضاء الكادر البشري وتهيئة بيئة نموذجية للعمل والإنتاج من خلال تنفيذ مبادرات قادرة على تحقيق السعادة للموظف، وبالتالي السعادة للمتعاملين، وهو ما يحقق استراتيجية شرطة دبي في تقديم خدمات ذات جودة عالمية تفوق مستوى توقعاتهم وتسهم في رفع مستوى رضاهم.

جودة الحياة

وأشارت إلى أن المجلس يعمل أيضاً على تعزيز مفهوم جودة الحياة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، من خلال المبادرات والتوجهات التي يعمل على تنفيذها في مجال جودة الحياة الأمنية، وجودة الحياة الرقمية، والصحة النفسية وغيرها.

مُلتقيات

وحول إنجازات المجلس خلال 7 سنوات على تأسيسه، أوضحت السويدي أن المجلس استطاع تحقيق إنجازات نوعية منذ العام 2017، من خلال تنظيم 40 مُلتقى وفعالية.

وأضافت أن المجلس استطاع أيضاً تنظيم 85 ورشة عمل ومحاضرة استفاد منها 12 ألفاً و784 شخصاً، إلى جانب إطلاق حقيبة تدريبية تخصصية لـ4 دورات، وتنفيذ فعاليات النزول الميداني إلى الموظفين، إضافة إلى عقد أكثر من 60 اجتماعاً واستقبال 60 وفداً للاطلاع على تجربة المجلس.

وبينت أن مجلس السعادة والإيجابية استطاع أن يُطلق 176 مبادرة ومشروعاً في مجال السعادة والإيجابية استفاد منها موظفو القيادة العامة لشرطة دبي والجمهور الخارجي من المتعاملين والشركاء، واستطاع أن يحصد 15 جائزة محلية وعالمية، منها 8 محلية و7 دولية في مجال السعادة الإيجابية.

ومن جانبه، أوضح المقدم طبيب استشاري محمد محمود الحاج، نائب رئيس مجلس السعادة والإيجابية، أن المجلس أسهم في تعزيز نتائج السعادة الوظيفية في القيادة العامة لشرطة دبي منذ تأسيسه، حيث سجلت نتائج السعادة في عام 2017، 87 % ثم قفزت في العام 2018 إلى 91.7 %، وفي عام 2019 إلى 91.9 %، وفي عام 2020 إلى 96.6 %، وفي عام 2021 بلغت نسبة السعادة 96.7 %، وفي عام 2022 بلغت % وفي عام 2023 بلغت 93.53 %.

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