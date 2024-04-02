«التغير المناخي والبيئة» تُشرك أطفال «أبطال مُلهمون» في ورشة عمل زراعية

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة عمل زراعية بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطفال الأيتام من منتسبي برنامج «أبطال مُلهمون» التابع لفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، حيث شاركتهم الوزارة مأدبة إفطار رمضان، وذلك في منطقة الجادة بإمارة الشارقة بالتعاون مع سوق «منبت» وشركة «أرادَ».

تأتي الفعالية التي عقدت أخيراً بمناسبة الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، بهدف إشراك الأطفال الأيتام ورفع وعيهم تجاه البيئة والطبيعة والغذاء وإعلاء قيم انتمائهم بصفتهم أعضاء فاعلين في هذا المجتمع الآن وفي المستقبل.

وشهدت الفعالية، حضور عدد من المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة يتقدمهم كل من، المهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وعلياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، ومروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق. ذلك بجانب عدد من المسؤولين من «سوق منبت» وشركة أرادَ.

قيم

ورحبت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بالأطفال والحضور، وأكدت على أن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني يعزز قيم الخير والإنسانية في نفوس أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن غرس هذه القيم في نفوس الأطفال أمر ضروري لاستمرار مسيرة الخير والتنمية في دولة الإمارات.

وقالت معاليها: «تأتي الفعالية في إطار مسؤوليتنا لإشراك كافة فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأطفال والشباب، من أجل رفع وعيهم تجاه الحفاظ على البيئة وصون الطبيعة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، كون ذلك جزءاً لا يتجزأ من حياتنا ومستقبلنا».

وخلال الورشة، توجهت معالي الضحاك بالشكر إلى الشركاء في الفعالية، مؤكدة أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجميع من أجل أن يكون المجتمع عضواً فاعلاً في مسيرة الإمارات نحو الاستدامة البيئية والمناخية والغذائية.

جولة

وتضمنت الفعالية جولة قامت بها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك داخل المشتل الخاص بسوق منبت وأرادَ، حيث اطلعت معاليها على أحدث التقنيات الزراعية والشتلات والأشجار التي يتم زراعتها داخل المشتل تمهيداً لنقلها للعديد من المزارع والمشاريع التطويرية.

واختتمت الفعالية بإقامة مأدبة إفطار بصحبة الأطفال المدعوين والحضور، وسط أجواء تخللتها البهجة والسرور.

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