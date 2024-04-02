شرطة أبوظبي تشارك في توزيع «كسر الصيام» بالتعاون مع «الهلال»

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع الأمن الجنائي، في مبادرة كسر الصيام التي نظمها مركز التواجد البلدي في منطقة بني ياس التابع لبلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتضمنت توزيع وجبات على السائقين.

وقال العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن المبادرة شهدت مشاركة متميزة من أعضاء كلنا شرطة من قسم الشرطة المجتمعية في المناطق الخارجية في توزيع الوجبات وتوعية السائقين بالالتزام بقواعد السير والمرور لسلامتهم وسلامة مرافقيهم ومستخدمي الطريق.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة إلى ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة بتفعيل العمل التطوعي وتعزيز روح التضامن والتعاون في المجتمع.

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