300 وجبة إفطار صائم يومياً للعاملين في أسواق الجبيل

المصدر: الشارقة ـ البيان

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توزع شركة الشارقة لإدارة الأصول، 300 وجبة إفطار صائم يومياً على العاملين في أسواق الجبيل التابع لها، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وتقديراً لهذه الفئة على عملها ودورها الفاعل والمثمر في إنجاح سوق الجبيل، الذي أصبح إحدى الوجهات المفضلة لسكان وزوار إمارة الشارقة للحصول على أفضل وأجود المواد الغذائية والأطعمة الطازجة.

و«تحرص الشارقة لإدارة الأصول في كل عام بشهر رمضان المبارك على إطلاق وتنظيم المبادرات التي تعزز دورها المجتمعي وتنشر الفرح والسعادة في قلوب العاملين في أسواق الجبيل ومشاركتهم فرحة الشهر الفضيل، إضافة إلى تعزيز قيم العمل الإيجابية التي تسودها المحبة والمودة وتعزز أواصر العلاقات الأخوية بين العاملين والموظفين».

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