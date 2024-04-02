«الإمارات الصحية»: 1.3 مليون فحص إقامة بمراكز المؤسسة خلال 2023

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرت مراكز الصحة العامة ومراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أكثر من مليون و273 ألف فحص لياقة طبية لطالبي تأشيرات الإقامة خلال العام الماضي، وذلك ضمن جهودها الدائمة التي قادت إلى تطوير خدمات المؤسسة، بهدف تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين، وتحسين تجربتهم الشاملة.

وشهد شهر مارس من العام الماضي العدد الأكبر من المتعاملين الذين أجروا فحوصات اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة بواقع 113 ألفاً و398 متعاملاً، فيما شهد شهر أبريل من العام ذاته العدد الأقل بواقع 84 ألفاً و461 متعاملاً، حيث تمكنت المراكز الصحية من تقديم خدمات حجز المواعيد وإجراء فحوصات التأشيرات بسرعة وسلاسة.

وأكدت الدكتورة شمسة لوتاه مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المراكز الصحية التابعة للمؤسسة قدمت خدمة إجراء فحوصات اللياقة الطبية الخاصة بتأشيرات الإقامة لأكثر من مليون و273 متعاملاً في أوقات قياسية، مشيرة إلى أن الأعداد الشهرية التي زارت المراكز من المتعاملين تراوحت عموماً بين ما يزيد على 90 ألفاً و113 ألفاً، ومشددة في الوقت ذاته على أن المؤسسة ملتزمة بتوفير البنية التحتية الصحية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد.

جهود

وأضافت أن هذه الجهود الكبيرة تأتي في إطار التزام المؤسسة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، وضمان سلامة وصحة السكان والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الفحوصات الطبية تمثل جزءاً أساسياً من الإجراءات اللازمة للحفاظ على معايير الصحة العامة في البلاد.

وتعكس الأعداد الكبيرة التي أجرت هذه الفحوصات جهود المؤسسة وسرعة استجابة منشآتها الصحية لطلبات المتعاملين، وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية، حيث عملت المؤسسة خلال العام الماضي على توفير عدد من القنوات الذكية لتحسين سرعة وكفاءة الحصول على خدماتها، وضمان إنجاز الإجراءات والفحوصات بسرعة ودقة، مما يخلق بيئة إدارية وعملية أكثر فعالية ومرونة.

جاهزية

كما تأتي استجابة المؤسسة وجاهزية مراكزها الصحية لاستقبال هذه الأعداد في إطار مساعيها لمواكبة رؤية نحن الإمارات 2031، بغرض تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وذلك بتحسين جودة حياة المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم وسعادتهم، عبر توفير خدمات ذات جودة عالية وبشكل مبتكر ومتطور، تمكنهم من الوصول بسهولة إلى خدمات الفحص الطبي المطلوبة لتأشيرات الإقامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز