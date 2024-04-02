«تنمية المجتمع» تعلن منجزات العمل التطوعي في أبوظبي 2023

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة عن منجزات العمل التطوعي في سنة 2023، إذ سجلت 873,787 ساعة تطوعية، بزيادة 63 % على سنة 2022، عبر 1,185 فرصة تطوعية، وبلغ مجمل قيمة العمل التطوعي أكثر من 62 مليوناً و912 ألف درهم.

وأكد محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الثالث الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ذات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي، والذي يعد التطوع أحد ممكناته، قامت منذ تأسيسها بتطوير أطر العمل التطوعي، وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف خلق منظومة متكاملة تدعم وتحفّز أفراد المجتمع على المشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع حاضن ومتلاحم.

وأضاف إن الدائرة عملت مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومؤسسة الإمارات، وهيئة الهلال الأحمر، على سد الفجوات التي يشهدها العمل التطوعي، إلى جانب التعاون مع العديد من المؤسسات الرائدة في مجال العمل التطوعي، لتعزيز البيئة الداعمة للمتطوعين، ما يسهم في حفظ الحقوق وتحديد الواجبات للمتطوعين كافة من الأفراد والفرق التطوعية والجهات التي ترغب في استقطاب المتطوعين، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على تحديث ومراجعة السياسة التي من المتوقع الإعلان عنها في المرحلة المقبلة لتكون أكثر مرونة تماشياً مع المتغيرات، وبما يسهم في مشاركة المزيد من الأفراد في العمل التطوعي.

وثمّن المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، الجهود التي يبذلها كل متطوع، مؤكداً أن الكل شريك في مواصلة الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي، كما أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي العام في إمارة أبوظبي، والتي تبلغ 72 درهماً في الساعة، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وجاءت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية معاً، ومركز الإحصاء - أبوظبي.

تطوع

قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: نشهد كل عام زيادة ملحوظة في عدد المتطوعين في إمارة أبوظبي، ما يؤكد التزام أفراد مجتمعنا تقديم الدعم لكل من يحتاج المساعدة، ونشيد بجهود دائرة تنمية المجتمع ونجاحها في تمكين الأفراد وحثهم على الارتقاء بمجتمعهم، كما نفخر بتعاوننا مع الدائرة على تحقيق تلك الأهداف.

قالت فاطمة عبدالله المرزوقي المديرة التنفيذية لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع لدى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: باحتسابها جهة حكومية تعمل ضمن مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تحرص هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، على بناء وتطوير مجتمع متماسك ومتعاون في الإمارة، ويمثّل المتطوعون عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف، ولذا نعمل على تقديم فرص التطوع وبناء القدرات لتمكينهم من معالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسة في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز