بدء تلقي طلبات الترشح لجائزة «حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز»

المصدر: دبي - البيان

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تستقبل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية طلبات الترشح لجائزة «حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز» في موقعها الإلكتروني حتى 9 سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للألكسو: «من دواعي سعادتنا تلقي الترشح لجائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز 2024 - 2025 والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين التربويين في الوطن العربي لتقديم دراساتهم وبحوثهم التي لا شك في أنها ستكون إضافة متميزة وقيمة نوعية عالية لقطاع التعليم، فستكون منصة متخصصة رائدة لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المتميزة في الحقل التعليمي والتي بدورها ستسهم في إثراء الساحة العلمية وتحقق الكثير من الفوائد والأهداف الأكاديمية التي من أجلها انطلقت الجائزة».

وأضاف: «وبهذه المناسبة نشجع الباحثين من مختلف الدول العربية من على المشاركة في الجائزة من أجل الاستفادة من جهودهم والأفكار المطروحة في تطوير المناهج التعليمية وقطاع التعليم في المنطقة العربية كما نتقدم بخالص الشكر للقائمين على الجائزة على جهودهم المستمرة في تطويرها وتعزيز مكانتها لتحقيق أهدافها المأمولة».

تشجيع

قال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: تواصل المؤسسة تلقي الترشح لجائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز التي تهدف إلى تشجيع الحركة البحثية في الوطن العربي والتي بفضلها تم استقطاب الكثير من البحوث التربوية المتميزة، وقد استفاد قطاع التعليم في العالم العربي من مخرجات هذه البحوث في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتسليط الضوء عليها وتعميمها لخدمة المنتج التربوي والأكاديمي، ويتماشى هذا مع أهداف حكومتنا ورؤية قيادتنا الرشيدة بمنح قطاع التعليم أولوية قصوى ليواكب التطور العالمي المتسارع وتطوير المؤسسات التعليمية وترقيتها لإعداد أجيال مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولية دفع عجلة التنمية والإسهام في تطوير المجتمعات وتحقيق النهضة والازدهار للشعوب وبالتعاون والتنسيق مع شركائنا من المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة.

ومن هنا نتقدم بالشكر والتقدير لشركائنا الاستراتيجيين كافة لدعمهم وجهودهم في إنجاح الجائزة وعلى رأسهم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لدورها الفعال في دعم الجائزة والعمل على إنجاح أهدافها، كما ندعو الفئات المستهدفة للمشاركة في الجائزة بإنجازاتهم وبحوثهم للإسهام في إثراء المعرفة وتعميم تجاربهم الناجحة والاستفادة منها، وأوضح الأمين العام لمؤسسة حمدان أن الترشح للجائزة متاح عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وتتوافر المعلومات وشروط التقديم كافة في الموقع الإلكتروني، ويستمر حتى 9 سبتمبر المقبل.

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