تعديل أوقات مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد بدبي

المصدر: دبي - وام

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، والقيادة العامة لشرطة دبي، تعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة في الاتجاهين، خلال ساعات الذروة ابتداءً من 28 أبريل الجاري.

وسيكون التعديل خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية لحركة الشاحنات على «الشارع»، حيث سيحظر مرور الشاحنات خلال الفترة الصباحية لمدة ساعتين من 06:30 حتى 08:30 صباحاً، وخلال الفترة المسائية على مرتين تبدأ الأولى من 01:00 ظهراً حتى 03:00 عصراً، ومن 05:30 حتى 08:00 مساء.

وقال حسين البنّا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن القرار سيحسن من انسيابية الحركة المرورية على «الشارع»، ويسهم في توزيع حركة مرور الشاحنات على الشوارع البديلة المسموح فيها خلال فترات الذروة الثلاث، ما يؤدي إلى خفض الأحجام المرورية خلال تلك الفترات بنحو 15 %.

وأضاف: ستعمل الهيئة مع شرطة دبي، والجهات المعنية على إعلام سائقي المركبات الثقيلة، وأصحاب وملاك الشاحنات بأوقات مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد، من خلال تركيب لوحات إرشادية تعريفية في بداية ونهاية منطقة الحظر على الشارع، ومن خلال الوسائل الإعلامية المختلفة وبعدة لغات.

ودعا البنّا، سائقي الشاحنات وشركات النقل والشحن إلى الالتزام بتطبيق القرار، والانتقال خلال أوقات الحظر إلى الشوارع البديلة مثل شارع الإمارات، أو الانتظار في استراحات الشاحنات المتوزعة على شوارع الإمارة المختلفة.

وتقدر المساحة الإجمالية لجميع الاستراحات بأكثر من 300 ألف متر مربع، وتستوعب نحو 1000 شاحنة ومركبة ثقيلة.

ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل 15 استراحة في شهر أغسطس من العام الجاري، فيما سيستمر العمل على تطوير باقي الاستراحات حتى نهاية العام 2025.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أهمية الإجراءات المرورية المستحدثة على شارع الشيخ محمد بن زايد التي جاءت بعد التنسيق والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وبناء على المعايير الهندسية والفنية المتبعة في هذا الشأن.

وقال المزروعي: لدى الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي خطة لمراقبة وضبط حركة الشاحنات خلال أوقات الذروة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنبيه وتوعية سائقي المركبات الثقيلة بأوقات الحظر الجديدة، بما يسهم في تنفيذ قرار الحظر على النحو القانوني والمناسب.

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