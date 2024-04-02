مبادرة لتأهيل حديثي التخرج ضمن برنامج «طموحي» للإرشاد المهني

المصدر: دبي - البيان

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أبرم مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يقدم بموجبها المركز فرص عمل تدريبية للمواطنين حديثي التخرج في مختلف تخصصات المركز ذات الصلة بمراكز العلاج والتأهيل ووضع برنامج مكثف والإشراف على خطة تدريبهم، وذلك ضمن مبادرات برنامج «طموحي» للإرشاد المهني التابع للدائرة، إذ تهدف المبادرة إلى تنمية مهارات الخريجين المهنية والشخصية وتزويدهم الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

يأتي ذلك تحقيقاً للخطة الاستراتيجية لمركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، والتي تُركّز على تأهيل الكوادر الوطنية والمساعدة على إعداد جيل مُتمكن لمواكبة المتطلبات المتخصصة لمختلف مجالات العمل للإسهام في بناء مستقبل واعد.

وقّع الاتفاقية كل من عبدالله بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة.

التزام

قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يُسعدنا إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع مركز إرادة، وتُجسّد هذه الخطوة التزامنا تنمية الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتهم تماشياً مع رؤيتنا في دعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي بمواهب مبتكرة وعقول متميزة وخبرات تنافسية عالمياً، ونؤمن بأن الاستثمار في العقول الشابة السبيل الأمثل نحو مستقبل مزدهر ».

وأثنى عبدالرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة على أهمية تعزيز التعاون مع دائرة الموارد البشرية لما له من أثر إيجابي في إكساب المعرفة والمهارات لدى المتدربين من الكفاءات الوطنية للخريجين من طلبة الجامعات، والاستفادة من خبرة الدائرة في مجال تصميم البرامج التدريبية.

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