«حمدان الذكية» تعزز المسؤولية المجتمعية وإثراء تجربة الدارسين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية مجموعة من الفعاليات لتعزيز تجربة الدارسين، ودمجهم في عدد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال زيارة إلى دار «خطار الدار» لرعاية المسنين في إمارة الشارقة بغرض تمكين الدارسين من استلهام التجارب مع كبار المواطنين وتبادل الأفكار معهم، وتوطيد الروابط بين أبناء جيل الشباب وكبار السن وترسيخ قيم الرحمة والتعاطف في نفوسهم.

وجاءت الزيارة تعزيزاً للتوجه الاستراتيجي في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتضمين التعلم من أجل المهارات في البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.

وشارك أيضاً 60 دارساً في اجتماع مع الإدارة العليا لمناقشة سبل تعزيز البيئة التعليمية، وإيصال أصواتهم في القضايا الطلابية إلى إدارة الجامعة بهدف معالجة مختلف المسائل، وتعزيز التواصل بين الدارسين والمسؤولين في الجامعة وإداراتها المختلفة، وزرع الشعور بالمسؤولية وروح المبادرة في نفوس الدارسين، والاستماع إلى مقترحات الدارسين، وذلك تجسيداً لالتزام جامعة حمدان بن محمد الذكية بتمكين الشباب وتعزيز التواصل بين الدارسين والجامعة للارتقاء بتجربة التعليم العالي.

وجاءت هذه الأنشطة تأكيداً على سعي الجامعة لإثراء تجربة الدارسين ورفدهم بالأدوات المعرفية والمهارات العملية وتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية، وبناء جسور متينة من التواصل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع الأكاديمي.

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