«دبي الإسلامي» يقدم 7 ملايين درهم لجمعية الإمارات الخيرية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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قدم بنك دبي الإسلامي 7 ملايين درهم لجمعية الإمارات الخيرية برأس الخيمة وذلك عن زكاة مال البنك لسنة 2024 لدعم المشروعات والبرامج الخيرية التي تنفذها في العام الجاري لمصلحة الأسر المتعففة.

وأشاد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للجمعية، بهذا العطاء المستمر من جانب بنك دبي الإسلامي الذي يساعد بشكل كبير المؤسسة على تنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية التي تعود على الإنسانية بالخير الكثير.

جهود

وأثنى الطنيجي على الجهود المبذولة من قبل البنك لتقديم المساعدات الإنسانية والخيرية للفئات المحتاجة عبر شراكته ودعمه المؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في الدولة التي تؤدي دورها على أكمل وجه في خدمة مجتمع الإمارات.

وأكد أنه سيتم توزيع هذا الدعم على الأسر من مستحقي الزكاة بمبالغ متفاوتة بعد دراسة أوضاعها المادية وعدد أفرادها إضافة إلى الحالات الإنسانية المستحقة والوقوف على وضع الأسر ذات الدخل المحدود.

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