زراعة 850 ألف شجرة قرم في أبوظبي ضمن مبادرة لـ «كوب 28»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن انتهائها من زراعة 850,000 شجرة قرم ضمن المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي، التي تعتبر من البيئات المناسبة لزراعة أشجار القرم، مثل محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل، وذلك في إطار مبادرة «غرس الإمارات» لزراعة أشجار القرم لزوار مؤتمر الأطراف «كوب28»، الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وستسهم الأشجار المزروعة بامتصاص 170 طناً من الكربون سنوياً. وكانت الهيئة قد أعلنت عن المبادرة، التي يتم تنفيذها برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بمناسبة استضافة الدولة مؤتمر الأطراف «كوب28»، حيث تمت زراعة 10 أشجار قرم عن كل زائر للمؤتمر، وذلك باستخدام أساليب مبتكرة، مثل الزراعة باستخدام الطائرات بدون طيار.

وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي: «تأتي هذه المبادرة استكمالاً للجهود التي بدأتها أبوظبي لاستعادة أشجار القرم في سبعينيات القرن الماضي، بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز