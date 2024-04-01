"نخيط أملاً لغزة" .. مبادرة لمؤسسة "كلمات" لدعم أطفال القطاع

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أطلقت مؤسسة "كلمات"، مبادرة بعنوان "نخيط أملاً لغزة"، تقدم من خلالها خط منتجات مستوحى من الكوفية والتطريز الفلسطيني وتخصص عائداته كاملة لدعم أطفال غزة عبر التبرع بها لحملة "تراحم من أجل غزة"، التابعة للهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة الشعب الفلسطيني وذلك في خطوة تؤكد قوة الفن والثقافة وعمل الخير في بناء جسور التضامن.

جاء إطلاق المبادرة، خلال فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني 2024 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث استعرضت المؤسسة المنتجات الجديدة، وما تحمله كل قطعة من معان تعكس الهوية الثقافية والفلكلور والتراث الفلسطيني ورموزه.

وتنظم مؤسسة كلمات، سلسلة من الفعاليات تسلط من خلالها الضوء على الثقافة الفلسطينية وتفتح الباب لبيع المنتجات على موقعها الإلكتروني https://kalimatfoundation.ae وفي نقاط بيع متعددة بجميع أنحاء دولة الإمارات.

وقالت الشيخة بدور القاسمي مؤسسة ورئيسة مؤسسة كلمات : أطلقت (مؤسسة كلمات) لمساعدة الأطفال المستضعفين والمحرومين الذين يعيشون حالة من الفوضى جراء الحروب والنزاعات، والتي تسلب الأجيال الجديدة من الأطفال واليافعين والشباب الأبرياء أي فرص بحياة مستقرة ومستقبلية.

وأضافت : المبادرة ما هي إلا تعبير عن تعاطف الشعب الإماراتي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم بأي وسيلة ممكنة، ولهذا نحن واثقون بأن المجتمع سيستجيب للمبادرة لأنها فرصة للوقوف إلى جانب أطفال غزة وتقديم مساعدات هم في أمس الحاجة إليها.

من جانبها أكدت آمنة المازمي مديرة مؤسسة كلمات، أن مبادرة "نخيط أملاً لغزة" هي حركة تسعى لإحداث تغيير إيجابي مستدام وتعزيز الوحدة والتفاهم بين الشعوب، مشيرة إلى أن هذا المشروع يقدم نموذجا لآليات استثمار الثقافة والفن، في التضامن مع القضايا الإنسانية العادلة انطلاقا من رؤية الشارقة الحضارية، التي تؤمن بأن الثقافة جسر للتواصل وبناء الوعي وأداة للتغيير تتجاوز الحدود والأزمنة.

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