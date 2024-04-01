الفارس الشهم3 يُلبي مناشدة أسرة فلسطينية نازحة في قطاع غزة

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لبى الفارس الشهم3  مناشدة أسرة فلسطينية نازحة  في قطاع غزة، ووفر لها طروداً إغاثية وملابس وفراشاً ومستلزمات شتوية، للتخفيف من معاناتهم ولتوفير احتياجاتهم في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.

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