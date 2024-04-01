المصدر: البيان

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لبى الفارس الشهم3 مناشدة أسرة فلسطينية نازحة في قطاع غزة، ووفر لها طروداً إغاثية وملابس وفراشاً ومستلزمات شتوية، للتخفيف من معاناتهم ولتوفير احتياجاتهم في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.

#الفارس_الشهم3 يُلبي مناشدة أسرة فلسطينية نازحة في قطاع #غزة، ويوفر لها طرود إغاثية وملابس وفراش ومستلزمات شتوية، للتخفيف من معاناتهم ولتوفير احتياجاتهم في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.#صحيفة_البيان pic.twitter.com/BFo4azEf5g — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 1, 2024

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