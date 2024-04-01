"الموارد البشرية "بعجمان : عطلة عيد الفطر من 8 إلى 14 أبريل

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أن عطلة عيد الفطر السعيد في الجهات الحكومية في الإمارة تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024م ولغاية يوم الأحد الموافق 14 أبريل2024م على أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم الإثنين الموافق 15 ابريل 2024م .

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية .

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