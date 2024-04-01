فريق الإغاثة الإماراتي يواصل تنفيذ مبادرة كسر الصيام في الأردن

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل فريق الإغاثة الإماراتي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادرة كسر الصيام في عدد من المناطق الحيوية في العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة الزرقاء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية الرمضانية التي ينفذها فريق الإغاثة الإماراتي ضمن مشروع رمضان لعام 1445 هـ - 2024م.

وأكد قائد الفريق حسن سالم الغول القايدي أهمية مواصلة نهج الخير الإنساني الذي رسخه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال إنه بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، تم توزيع وجبات كسر إفطار صائم على عدة نقاط حيوية في المملكة، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، التي شارك متطوعوها بتوزيع الوجبات التي تحتوي على التمور والمياه على الصائمين المتأخرين عن بيوتهم عند الإشارات المرورية، بما يمنح الصائمين فرصة للتوقف بشكل آمن والتخفيف من آثار الجوع والعطش دون التسبب في إعاقة حركة المرور.

كما تم توزيع مير رمضاني إضافي للاجئين السوريين في المخيم. وقال: «نسير في هذه الأعمال الخيرية على ذات النهج الإنساني الذي ورثناه من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز