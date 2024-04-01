السمات المناخية لشهر أبريل في الإمارات

المصدر: البيان

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يعتبر هذا الشهر من أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع)، وتتميز هذه الفترة باختلاف وسرعة تغير توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، وبالتالي يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

تواصل الشمس حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجيا في نصف الكرة الشمالي، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا على أغلب مناطق الإمارات، كما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر أبريل مقارنة مع شهر مارس بمقدار 3- 5 درجات.

يضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب الى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار.

كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مارس خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجــــات لحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 25 و 29°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و 36 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و 23 °م.

أعلى درجة حرارة 46.9 °م على الرويس سنة 2012

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2013 والتي بلغت 5.0 °م.

الريـــــــاح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 121.3 (كم/ س) في جبل حفيت سنة 2013

أعلى هبه رياح (كلم/س) 137 في مطار العين سنة 2003

الـرطـوبــــــة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62 % إلى 82 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 28%

الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2015 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 11 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 247.4 ملم على الغزلة في سنة 2019.

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