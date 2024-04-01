موارد الشارقة تعلن عطلة عيد الفطر للدوائر الحكومية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن عطلة عيد الفطر السعيد لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من الاثنين الموافق 8 إبريل 2024، وتنتهي الأحد الموافق 14 إبريل 2024م . على أن يستأنف الدوام الرسمي الاثنين الموافق 15 إبريل 2024. باستثناء العاملين بنظام المناوبات.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، راجين من الله أن يعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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