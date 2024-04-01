مجلس سالم القاسمي: تمديد عام الاستدامة يعزز ريادة الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكد الحضور في مجلس الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أهمية تمديد «عام الاستدامة» ليشمل 2024، مما يجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز ريادة دولة الإمارات ورؤيتها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية تجاه أجيال المستقبل، ولتكون المحرك الرئيس والداعم لتحقيق التنمية الشاملة محلياً وعالمياً.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، إن تمديد عام الاستدامة يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة والتزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن المبادرة نجحت خلال عام 2023، في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة على المستوى المحلي، وشجعت على تغيير السلوكيات وإلهام العمل الجماعي، وتعزيز الممارسات المستدامة في شتى المجالات والقطاعات البيئية والتنموية والإنسانية، بهدف الوصول إلى مستقبل واعد وأكثر ازدهاراً، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

من جانبه، أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أهمية تمديد عام الاستدامة لدوره في تعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرص على زراعة نهج الاستدامة لتستمر قيادتنا الرشيدة بالحفاظ عليها ووفرت كل الأنظمة والتشريعات التي جعلت الإمارات من الدول السباقة في حماية البيئة، والحفاظ على حق الأجيال في التمتع بالحياة، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد حرصت على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني سياسة الاقتصاد الدائري، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

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