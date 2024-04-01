المكاتب الخارجية لـ«حكماء المسلمين».. منارات أمل وجسور للتواصل

المصدر: أبوظبي - وام

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شكلت المكاتب الخارجية لمجلس حكماء المسلمين منارات أمل وجسوراً للتواصل والتعايش المشترك في ظل ما يشهده العالم من تحديات مختلفة، وإحدى أهم الوسائل الرئيسية التي يرتكز عليها في نشر قيم الحوار والأخوة الإنسانية، وتوسيع جغرافيّة تفاعله مع المسلمين في حول العالم، من أجل تحقيق فَهم أفضل لقضاياهم الأكثر إلحاحاً، واستلهام تجاربهم في بناء السلم الأهلي والتعايش في مجتمعاتهم مع المكونات المختلفة معهم دينيّاً ولغويّاً وفكريّاً، وثقافيّاً، واجتماعيّاً.

وأولى الدول التي افتتح فيها مجلس حكماء المسلمين فرعاً له هي ماليزيا التي تُعدُّ واحداً من أبرز البلدان التي تتميز بتنوعها الثقافي والعرقي والديني، مما يعكس تاريخاً غنياً من التبادل الثقافي والتأثيرات المتبادلة بين شعبها.

ومن أبرز مبادرات المكتب في ماليزيا بعام 2022 إنشاء مكتبة تحتوي على 4000 عنوان في مجالات الفكر الوسطي والثقافة الإسلامية ومحاربة التطرف والعلوم الإنسانية، التي يقصدُها العشرات من الطلاب والباحثين، إضافة إلى ترجمة بعض إصدارات المجلس من العربية إلى الملاوية، وتنظيم العديد من البرامج الإذاعية والفعاليات والأنشطة الثقافية الهادفة لنشر قيم الحوار والتَّسامح والسلام.

فرع اندونيسيا

وافتتح المجلس في أكتوبر الماضي بشكل رسمي الفرع الإقليمي له بمنطقة جنوب شرق آسيا، وذلك في جمهورية إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وواحدة من الدول الرائدة في تعزيز التنوع والتعايش المشترك بين مختلف الأديان والثقافات.

وحَظِيت خطوة المجلس بافتتاح فرع في العاصمة جاكرتا بترحيب وإشادة كبيرة من جوكو ويدودو الرئيس الإندونيسي، وجموع المسلمين في منطقة جنوب شرق آسيا وعمل فرع المجلس هناك على تنظيم مؤتمر الأديان والتغير المناخي الذي حضره نحو 150 شخصية من أبرز قادة الأديان والأكاديميين المعنيين بقضايا البيئة والمناخ والمسؤولين والوزراء في إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى عدد من البرامج الإذاعية والندوات والأنشطة المجتمعية والثقافية، وحصل فرع مجلس حكماء المسلمين على الجناح الأفضل في معرض إندونيسيا للكتاب الإسلامي.

وفي باكستان قام الفرع بجهود مكثفة لنشر وتعزيز قيم التَّسامح والتَّعايش والأخوة الإنسانية، واحترام الآخر وقبوله والقيام بالعديد من الزيارات الميدانية والندوات والأنشطة الثقافية، والتعريف بالدور الرئيسي الذي تؤديه التعاليم الدينية السمحة في تعزيز السلام والأمل ليس في السياق الباكستاني وحده، بل في العالم أجمع.

فرع كازاخستان

واستمراراً في تفعيل دور مجلس الحكماء عالمياً، وتوسيع جغرافيَّة تفاعله مع المسلمين في مختلف مجتمعاتهم حول العالم، تم افتتاح فرع لمجلس حكماء المسلمين في العاصمة الكازاخية أستانا، ويعد الفرع الإقليمي للمجلس في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، ويهدف إلى تحقيق أهداف المجلس في نشر قيم التعايش والحوار وتعزيزها، والتواصل مع المجتمعات المسلمة في المنطقة، وترجمة ونشر إصدارات المجلس إلى اللغات المحلية، وإحياء التراث الفكري لعلماء ومفكري المسلمين في المنطقة وتعريف الأجيال الناشئة بهم.

خطة توسعية

ويسعى مجلس حكماء المسلمين خلال هذا العام إلى توسيع نطاق جهوده وافتتاح مزيد من المكاتب والأفرع الخارجية التابعة له في عدد من الدول من أجل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش وتعزيزها ومضاعفة المساعي الهادفة إلى نشر الوسطية والاعتدال ومواجهة كافة أشكال العنصرية والتعصب والتمييز والإسلاموفوبيا.

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