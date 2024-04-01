فاعل خير يخصص وقفاً للأيتام بـ 45 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أصولاً متنوعة لفاعل خير أوقفها لدى المؤسسة لتتولى إدارتها والإشراف عليها، وتخصيص ريعها لمصارف خدمية مجتمعية مختلفة.

وأوقف فاعل خير من أصحاب الأيادي البيضاء عقارات في إمارة الشارقة، لتكون وقفاً دائماً تحت نظارة (أوقاف دبي)، وتتولى إدارته وصرف ريعه على الأيتام وعموم الخير.

وأعلنت المؤسسة، إضافة وقف خيري جديد إلى مجموعة مشروعاتها الوقفية الإنسانية، وعقار تبلغ مساحته 72456 قدماً مربعاً شيد فيه ثلاثة أبنية تتكون من قاعات عرض ومستودعات ومجموعة شقق سكنية ومكاتب تجارية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون درهم.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، أن مبادرة فاعل الخير المقيم في دبي تبرز ثقة مختلف شرائح المجتمع من مقيمين ومواطنين بأوقاف دبي وقدرتها العالية على إدارة استثماراتهم الخيرية وفق منظومة متكاملة وذكية لإدارة الأصول وتحقيق العائد الأمثل منها.

وقال فاعل الخير رجل الأعمال السوري، إن إقامته في دبي كانت نقطة تحول في حياته فقد وجد فيها الأمن والأمان والحاضنة للنجاح والتميز والتقدم وكان لها الفضل في تغيير مسيرة حياته نحو الأفضل. وأضاف: عرفاناً وامتناناً لهذا البلد الطيب الذي عشت فيه معظم حياتي ارتأيت أن أشارك في مسيرة العمل الإنساني والتكافل المجتمعي المتأصلة في شعب الإمارات وأن أوقف هذه العقارات لتديرها (أوقاف دبي).

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