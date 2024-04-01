علي سنجل لـ« البيان »: «ذخر» أسهم في تمكين كبار المواطنين وعزّز جودة حياتهم

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، قائد مشروع ذخر إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، أن النادي يسعى إلى تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، عبر تقديم خدمات متكاملة تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي في مواكبة التطور السريع للحياة بكافة أوجهها.

وأوضح، أن «ذخر» الذي يهدف إلى استدامة الهوية الوطنية للأسرة الإماراتية، من خلال أنشطته وفعالياته، أسهم منذ افتتاحه في حديقة الصفا بدبي، في رفع مؤشر الأداء لتحسين جودة حياة هذه الفئة إلى 97.3%.

وأضاف اللواء سنجل: نظم النادي منذ يونيو 2023 وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، 57 ورشة ومحاضرة لأعضائه البالغ عددهم 868 منهم 479 من الرجال، و389 من النساء.

وأضاف: النادي حقق العديد من الإنجازات كما حاز على 3 شهادات آيزو وهي: الآيزو 22316 لسنة 2017 المختصة في المرونة المؤسسية، والآيزو 23592 لسنة 2021 للمواصفات القياسية المخصصة للتميز في الخدمات، والآيزو 37101 لسنة 2021 المختصة بأهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسات.

وأشار إلى أن رواد نادي ذخر إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، يحظون بكامل الرعاية والاهتمام، كما حقق النادي العديد من الإنجازات لصالح الفئات المستهدفة وهم المواطنون من سن 55 فما فوق.

وحول اختيار الحدائق لإنشاء سلسلة أندية ذخر، أوضح اللواء الدكتور سنجل، أن الحدائق تعكس طاقة إيجابية على روادها وألوانها الخضراء الطبيعية لها دور في تعديل المزاج وتحسين النفسية، كما أنه تم تصميم مبنى النادي بشكل انسيابي يتيح لرواده تجربة تفاعلية مع بعضهم البعض ومع أجنحة النادي. كما يهدف النادي إلى تحقيق الاستقرار الأسري لأعضائه وأن يكونوا منتجين في مجتمعهم، عبر تقريب الخطوط الزمنية بين كبار المواطنين وجيل الشباب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز