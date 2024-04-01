حمدان بن محمد: نشكر دعم مجتمع الأعمال للمشاريع الخيرية

المصدر: دبي - البيان

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بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أعلن رجل الأعمال الإماراتي عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، عن تبرعه بمبلغ 150 مليون درهم، لإنشاء مجمع طبي وقفي.

جاء ذلك خلال اتفاقية وقعتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مع عبد الرحيم الزرعوني، حيث سيتولى إنشاء مجمع طبي وقفي، تذهب عائداته لدعم مشاريع المؤسسة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه على منصة «X»: «وقعت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اتفاقية مع رجل الأعمال عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم.. نشكر عبد الرحيم الزرعوني على هذه المبادرة، ونشكر دعم مجتمع الأعمال للمشاريع الخيرية».

رؤى إنسانية

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن مؤسسة المبادرات تستلهم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تقديم كل أشكال الدعم للمجتمعات الأقل حظاً في العالم، وتسخر إمكاناتها وخبراتها من أجل التخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال معاليه: «تأتي هذه الاتفاقية لإنشاء مجمع طبي وقفي، تذهب عائداته لدعم مشاريع المؤسسة، استمراراً للتفاعل الكبير من مجتمع الإمارات مع مشاريع ومبادرات المؤسسة، وهو ما أثمر عن تبرعات سخية، ومساهمات نوعية، توفر الأرضية النموذجية لتحقيق مستهدفات المؤسسة، وتعزيز قدرتها على التوسع في برامجها ومشاريعها حول العالم».

هدف نبيل

من جهته، قال عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني: «تعبر هذه الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن التزامنا بمساندة الجهود المباركة التي تبذلها دولة الإمارات، ومؤسسة المبادرات، في تقديم العون للمجتمعات الأقل حظاً، كما تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في العالم، باعتبارها نموذجاً في البذل والعطاء». وأضاف: «نتشرف بأن نكون من الداعمين لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، من خلال إنشاء هذا المجمع الطبي الوقفي، حيث ستكون عائداته مسخرة لدعم مشاريع ومبادرات المؤسسة، ونأمل في أن يكون لمشاركتنا خلال شهر رمضان الكريم، تأثير ملموس في تلبية طموحات وتطلعات المجتمعات الأقل حظاً حول العالم».

تعزيز ثقافة

وتواصل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ترسيخ مسيرتها الناجحة في العمل الخيري والإنساني، حيث تمكنت في العام 2023، من زيادة عدد المستفيدين من مبادراتها بواقع 9 ملايين مستفيد، مقارنة بالعام 2022، كما توسعت في تقديم برامجها ومبادراتها وحملاتها ومشاريعها الإغاثية والمجتمعية، لتشمل 105 دول، بزيادة 5 دول مقارنة بعدد الدول التي غطتها في العام 2022. وبلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة في العام 2023، نحو 1.8 مليار درهم، ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد.

وأطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من 20 عاماً. وتنضوي تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة، تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، مع التركيز على الدول الأقل حظاً، والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشة. وتعد مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الأكبر من نوعها محلياً وإقليمياً.

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