«الطاقة والبنية التحتية» تعزز روح الترابط بين موظفيها

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، السحور الرمضاني الدوري لموظفيها في فندق «فيرساتشي» بدبي، وسط أجواء مليئة بالألفة والبهجة بين الموظفين، ومختلف مستويات القيادة، بحضور المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والوكلاء المساعدين، ومسؤولي الوزارة ومديري الإدارات والموظفين.

وتبادل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، خلال السحور الرمضاني، التهاني، مشيداً بجهودهم وإخلاصهم في العمل، والتزامهم الذي يسهم في تسريع تنفيذ استراتيجية الوزارة في التطوير.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع المستويات القيادية والموظفين، على جهودهم التي بذلوها، وساهمت في تحقيق إنجازات وأهداف وزارة الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية خلال العام 2023، والتي ما كان لها أن تتحقق دون تلك الجهود، فيما دعاهم لمواصلة تلك الجهود خلال العام 2024، لتحقيق المزيد من الإنجازات الموجهة لخدمة الوطن والمواطن، ورفع مستويات السعادة وجودة الحياة، وإعطاء عناية قصوى للمتعاملين.

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