«كهرباء الشارقة» تنير شعبية الخطم في مليحة

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع إنارة شعبية الخطم والطرق الداخلية والطريق المؤدي للشعبية في منطقة مليحة، حيث تم تركيب 240 عمود إنارة وتركيب 240 كشافاً وتمديد كابلات بمسافة 11.300 متر.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في الشعبيات وطرق المنطقة الوسطى، من خلال تركيب أعمدة الإنارة بأطوال تناسب طبيعة كل منطقة واختيار الكشافات والمصابيح وفق أفضل المواصفات التي تحقق الأمن والسلامة لسكان المنطقة وقائدي المركبات والمظهر الجمالي والحضاري.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تهدف لتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة وتلبية متطلباتهم وفق أفضل المواصفات في كافة المدن والمناطق.

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