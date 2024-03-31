«طرق دبي» ترسي حزمة عقود مشروع تطوير 22 محطة ركاب وإيواء حافلات

المصدر: البيان

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أرست هيئة الطرق والمواصلات حزمة عقود مشروع الخطة الثلاثية لتطوير 22 محطة ركاب وإيواء حافلات، منها 16 محطة لركاب حافلات المواصلات العامة، و6 محطات إيواء للحافلات، تشمل تطوير البنية التحتية للمباني، وتوفير مرافق متكاملة لخدمة الركاب، وتحديث صالات انتظار الركاب، ومكاتب خدمة السائقين، وساحة مبيت الحافلات، وورش صيانة المحركات، وحارات فحص وصيانة الحافلات، بهدف تقديم خدمة جديدة ومتكاملة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المواصلات العامة.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تطوير محطات ركاب حافلات المواصلات العامة، ومحطات الإيواء، استكمالا لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، لتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم اليومية، حيث روعي في عملية التطوير الشاملة، أن يتجاوز دور المحطات المفهوم السائد في نقل الركاب فقط، إلى تقديم خدمات متكاملة لتسهيل رحلة الركاب وتحقيق السعادة لهم، وتطوير الخدمات المقدمة لفئة أصحاب الهمم، إلى جانب توفير مواقف مخصصة للدراجات الهوائية، والتكامل مع خدمة مترو دبي، ومركبات الأجرة.

وصف المشروع

ويشمل المشروع تطوير 16 محطة لركاب حافلات المواصلات العامة، منها تسع محطات في ديرة، وسبع محطات في بر دبي، وهي محطات: مول الإمارات، والسبخة، وجبل علي، والقوز، وابن بطوطة، وحتا، وسوق الذهب، والقصيص، وديرة سيتي سنتر، والغبيبة، والاتحاد، والسطوة، والراشدية، وأبو هيل، واتصالات، والكرامة، حيث سيجري تأهيل صالات انتظار الركاب، وواجهات المباني، وتنفيذ أعمال البنية التحتية للأنظمة، وأعمال الأرصفة، وإضافة مصليات لبعض المحطات.

كما يشمل تطوير ست محطات لإيواء الحافلات في مناطق الخوانيج والقصيص والروية والعوير وجبل علي والقوز، ويتضمن نطاق العمل في ورش المحطات، تأهيل حارات الفحص، وإضافة حارة غسل المحركات وتعديل نظام الصرف، وصيانة الأرضيات، وتنفيذ أعمال البنية التحتية للأنظمة، والإضاءة، وتأهيل المرافق العامة، إلى جانب توفير معدات خدمات سكن السائقين في محطتي الإيواء في جبل علي والقوز، ويتضمن نطاق الأعمال الخارجية في جميع المحطات، تركيب اللوحات المرورية، وتنفيذ أعمال الأرصفة، وتعديل الإنارة الخارجية، وأعمال البنية التحتية للأنظمة الأمنية، و إعادة تصميم ساحة مواقف الحافلات في خمس محطات، إلى جانب إضافة منطقة الفحص الأولي في محطات الإيواء في مناطق الخوانيج والروية والعوير.

محطات حديثة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، نفذت عام 2021، عدة محطات لحافلات المواصلات العامة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في دبي، منها: الغبيبة، والاتحاد، والجافلية، وعود ميثاء، والسطوة، واتصالات، والبراحة، والمدينة العالمية، ومطار دبي الدولي: (المبنى رقم 3)، وروعي في تنفيذها، توفير متطلبات ومعايير تكامل المواصلات، وتعزيز الترابط بين مكونات المدينة، لتسهيل وصول السكان من وإلى محطات وسائل النقل الجماعي، وضمان وصول المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية لتلك الوسائل بطريقة آمنة وسهلة، إلى جانب توفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم، وتعزيز الربط بين محطات وسائل النقل المختلفة والمشاريع التطويرية، ومناطق الجذب المحيطة بالمنطقة، عبر تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، ومن خلال توفير مجموعة عناصر، ومتطلبات تكامل المواصلات، مثل مواقف حافلات المواصلات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، ومعابر المشاة، والزراعة التجميلية حسب المنطقة، ومواقف الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع السكان على المشي واستخدام وسائل التنقل الفردية.

أحدث الحافلات

وتملك الهيئة أسطولا حديثا من حافلات المواصلات العامة، يتميز بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، وكذلك مطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وروعي في تصميم الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة الدخول والخروج، وتوفير مكان مخصص لأصحاب الهمم، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة.

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