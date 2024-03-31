محمد بن سعود والشيوخ يعزّون في وفاة خالد القاسمي

المصدر: رأس الخيمة ــ وام

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قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء إلى الشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، في وفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد القاسمي، وذلك بمجلس العزاء في منطقة الخران برأس الخيمة.

مواساة

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل التعازي من سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

وقدم واجب العزاء أيضاً معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ محمد بن صقر بن سلطان القاسمي والشيوخ.

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