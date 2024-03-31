سلطان القاسمي يفتتح بحيرة الحفية في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحيرة الحفية في مدينة كلباء، الواقعة على طريق الشارقة – كلباء بعد نفق الحيار.

وقام سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية معلناً عن افتتاح البحيرة التي تهدف إلى أن تكون خزاناً استراتيجياً للمياه تخدم سكان المدينة، وتعزز التنوع البيئي في المنطقة، كما تعد بحيرة الحفية إحدى مشروعات تطوير البنية التحتية وتنمية التجمعات الحضرية في إمارة الشارقة.

جولة

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء بحيرة الحفية التي تقع على مساحة 132 ألف متر مربع، ترافقه القوارب الشراعية والتجديفية والدراجات المائية وذات المحركات التي تحتفي بافتتاح البحيرة، وتشريف صاحب السمو حاكم الشارقة، مطلعاً سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في بناء البحيرة من حيث المواد الإنشائية المتطورة والملائمة لبيئة المنطقة الجبلية، إضافة إلى الخطوط التي تربط الجبال بالبحيرة، وذلك لتخزين المياه الفائضة وتجميع مياه الأمطار والأودية.

واستمع سموه لشرح تفصيلي عن بحيرة الحفية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 155 مليون جالون ويصل عمقها إلى 4 أمتار، كما يحيط بالبحيرة طريق مزدوج بطول 3.17 كيلومترات يتيح للزوار المشي والتمتع بجماليات البحيرة، وتضم بحيرة الحفية قناة مائية بطول 3.2 كيلومترات تعمل على تغذية البحيرة من مياه الأودية والجبال المحيطة وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى إنشاء 3 مصدات ومنقيات للمساعدة في تقليل شدة دخول مياه الأودية للبحيرة وتنقيتها من الشوائب والطمي.

وتوقف صاحب السمو حاكم الشارقة عند مسارات حفية الجبلية، والتي تبلغ طولها 11.7 كيلومتراً وتضم عدة مسارات مختلفة المسافات ودرجات الصعوبة، وهي مسار بحيرة الحفية ومسار الجبل الشرقي ومسار جبل الفريش الجنوبي ومسار جبل الفريش الشمالي ومسار بحيرة الفريش.

والتقى سموه خلال جولته عدداً من الأطفال الذين قدموا فقرة استعراضية في منطقة الألعاب المظللة، والتي تقع على مساحة 620 متراً مربعاً، وتضم عدداً من الألعاب الترفيهية للأطفال زوار المنطقة والمغطاة بأرضية مطاطية ملونة، كما تابع سموه عدداً من عروض الرياضات والمنافسات البحرية بمختلف أنواعها، إضافة إلى القوارب البحرية المتوفرة للزوار من أجل التنزه بالبحيرة.

انتقل سموه بعدها إلى مسجد الحفية، الذي يتسع لـ 495 مصلياً، مزيحاً سموه الستار عن لوحته إيذاناً بالافتتاح الرسمي، ومؤدياً والحضور فيه فريضة المغرب، وقد تم بناء المسجد على مساحة 852 متراً مربعاً ويحمل الطراز المعماري الفاطمي، ومغطى بزخارف هندسية ونباتية ويضم مأذنة بارتفاع 36 متراً، بالإضافة إلى مصلى للنساء يتسع لـ 110 مصليات، وساحة خارجية تسع 2040 مصلياً ومكتبة إسلامية تحوي كتب التفسير والفقه والأحكام الشرعية، وعدداً من المواضئ ودورات المياه للرجال والنساء.

ويشتمل مشروع بحيرة الحفية على مبنى استراحة الحفية بمساحة 500 متر مربع، ويتميز بإطلالة مباشرة على البحيرة وجبال كلباء الشاهقة، وشلال الحدائق المعلقة من جهة، ويطل على منطقة الألعاب والمسطحات الخضراء التي تبلغ مساحتها 8500 متر مربع من الجهة الأخرى، ويتميز المبنى بتصميمه العصري وساحته الخارجية المغطاة، ويضم مطعماً ومقهى يقدم لزواره الوجبات من مختلف الأطباق العالمية.

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