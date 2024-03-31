حمدان المزروعي: مبادرة «إرث زايد» تؤكد ريادة الإمارات إنسانياً

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، أن مبادرة إرث زايد التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، تجسد حرص سموه على السير على خطى الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في البذل والعطاء، وتعزيز إرثه الغني في هذا الصدد، بالمزيد من المبادرات الإنسانية والتنموية التي تحد من وطأة المعاناة البشرية حول العالم.

وأضاف أن المبادرة تسهم في تحسين حياة الملايين ممن هم في أمس الحاجة للدعم والمساعدة، وتؤكد ريادة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية عالمياً.

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