«دبي الإسلامي» يدعم «خيرية رأس الخيمة» بـ 6 ملايين درهم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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استكمالاً لمسيرته السنوية في مجال الخير والعطاء، قدم بنك دبي الإسلامي 6 ملايين درهم لصالح مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، لدعم المشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها المؤسسة، بهدف بناء أسر منتجة، ومساعدة العائلات الفقيرة من أصحاب الدخل المحدود، والمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية.

وأكد عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، حرص بنك دبي الإسلامي السنوي على دعم مشاريع المؤسسة، والمشاركة في استمرارية أعمالها ومشاريعها الخيرية والإنسانية تجاه الحالات المعوزة والأسر الفقيرة، وتوفير كافة أشكال الدعم المناسب لها، لمساعدتها على تحقيق الاستدامة، عبر خلق وإيجاد مفهوم الأسر المنتجة، التي تعتمد على نفسها في توفير سبل الحياة الكريمة، وزيادة دخلها المادي، والخروج من عباءة الاعتماد على المساعدات المؤقتة، بأن تكون أسراً منتجة، تحقق الاكتفاء الذاتي في الكسب المالي، الذي يلبي احتياجاتها اليومية ومتطلباتها المعيشية.

دعم سنوي

وأشار إلى أن الدعم السنوي المقدم من بنك دبي الإسلامي لصالح مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، يلعب دوراً محورياً في نهوض المؤسسة بالمسؤوليات الموكلة إليها في دعم المشاريع الإنسانية، والحالات المحتاجة، بتقديم مساعدات مالية مباشرة لأصحابها، أو من خلال مساعدة الحاصلين على منح وقروض الإسكان بجزء من تكلفة رسوم توصيل الكهرباء والماء، ومساعدتهم على توفير أجهزة التكييف

وتأثيث منازلهم، لتمكينهم من سرعة الانتقال إلى مساكنهم، والتخلص من الأعباء المالية من إيجارات سكن، وغيرها من الالتزامات، مؤكداً أن هذا الدعم لمختلف مؤسسات العمل الخيري والإنساني العاملة بالدولة، يمثل بارقة أمل للأسر المعوزة، إلى جانب دوره في تقديم المساعدات لمستحقيها، ودعم الأسر المنتجة للسير خطوة إلى الأمام في طريق الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على النفس في توفير احتياجاتها المعيشية.

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