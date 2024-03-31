توزيع 400 وجبة «كسر الصيام» عبر منفذ المضيف

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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قام متطوعو ومتطوعات فريق «أبشر يا وطن التطوعي»، وتحت رعاية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتوزيع 400 وجبة «كسر الصيام» عبر منفذ المضيف الحدودي.

ويأتي هذا العمل الإنساني في إطار حملة «أطعم تؤجر»، بمشاركة موظفي الإدارة العامة للجمارك.

وأكد المتطوعون، أهمية المسؤولية المجتمعية والمشاركة في المبادرات الإنسانية التي تجسد أسمى المعاني التي يتسم بها المجتمع الإماراتي، لاسيما بذل الخير والعطاء.

وفي هذا الإطار، قالت ليلى الحوسني، مدير فعاليات فريق أبشر يا وطن التطوعي، والمنسق الإعلامي للحملة: «يحرص أعضاء وعضوات فريق «أبشر يا وطن التطوعي» على تكريس ثقافة التطوع داخل المجتمع، وتشجيع مختلف الفئات على عمل الخير والبذل والعطاء في شهر الخير.

وحرصنا كل الحرص على إطلاق الحملة عبر منفذ المضيف الحدودي، حيث قام المتطوعون بتوزيع 400 وجبة كسر الصيام للمتوجهين بمركباتهم من منطقة العين إلى سلطنة عمان، والقادمين في المقابل إلى دولة الإمارات».

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