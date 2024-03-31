شركاء «بيت الخير» يوزعون 2000 وجبة على العمال في يوم

المصدر: دبي - البيان

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كثفت جمعية بيت الخير، نشاطاتها الخيرية والإنسانية في يوم زايد للعمل الإنساني، بتنظيم حفل لتكريم الرعاة والشركاء المساهمين في دعم مشاريع حملتها الرمضانية «حق معلوم».

وفي مقدمتها مشروع «إفطار صائم»، الذي وفر على مدى العقد الماضي ملايين الوجبات المتكاملة لدعم العمال المقيمين من مختلف الجنسيات. وأقيم الحفل في خيمة بورسعيد، وتوّج بتوزيع الشركاء المكرمين 2000 وجبة إفطار على العمال الحاضرين.

حضر الاحتفال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وسعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير»، والدكتور عبدالله لشكري، أمين عام اللجنة، ومديرو وممثلو الشركات المكرمة.

وأكد العوضي في هذه المناسبة، التزام الجمعية بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي مثّل الرؤية الاستشرافية واللبنة الأساسية في مسيرة التنمية وتحقيق طموحات الإمارات في ظل القيادة الرشيدة، وارتأت الجمعية في هذا اليوم من كل عام أن تجسد نهج العمل الإنساني لزايد الخير، فسعت للاحتفاء بالمناسبة بالمزيد من العطاء، من خلال توزيع الوجبات على العمال، ومشاركتهم إفطارهم، بما يضفي لمسة إنسانية على الحفل، ويشعرهم بدفء احتضان المجتمع لهم.

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