«الشارقة الخيرية» تنظم إفطاراً لـ 8000 عامل

المصدر: الشارقة - وام

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نفذت جمعية الشارقة الخيرية، مبادرة «يوم زايد للعمل الإنساني»، بساحة المصلى بالشارقة، بمشاركة ما يزيد على 8 آلاف شخص من العمال والأسر الذين توافدوا للمشاركة في فعاليات المبادرة التي قام بتنظيمها 300 متطوع.

وحضر المبادرة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من مديري الإدارات بالجمعية.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي: في مثل هذا اليوم من كل عام الذي يوافق 19 رمضان نحتفي بذكرى يوم زايد للعمل الإنساني التي نستذكر من خلالها إرث والدنا مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نرى آثاره في المجالات كافة.

لاسيما أبرزها قيم العطاء التي كثيراً ما حازت على اهتمام المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو النهج الذي سارت عليه القيادة الرشيدة من بعده حتى وصلنا إلى أن سخرنا العمل الخيري ليكون فاعلاً حقيقياً في تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه.

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