«كهرباء دبي» تتوج الفائزين بالدورة الثانية من «هاكاثون الطاقة النظيفة»

المصدر: دبي - البيان

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توجت هيئة كهرباء ومياه دبي، الفائزين بالدورة الثانية من «هاكاثون الطاقة النظيفة»، واستقطبت الدورة الثانية من المسابقة التي أطلقها مركز الابتكار التابع لـ«كهرباء دبي» ما يزيد عن 160 مرشحاً من 25 جنسية من 20 جامعة حول العالم، للمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي وتسريع عجلة تحول الطاقة.

وشهدت المسابقة منافسة إيجابية بين 50 من المبتكرين وطلاب الجامعات والمختصين في الابتكارات المستدامة في مجالات الطاقة، والتحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز موثوقيتها، وتحقيق دمج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مع أنظمة الطاقة الأخرى. وجرى تقييم الطلبات بناءً على معايير الابتكار والأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

تمكين شباب

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ندعم رؤية القيادة الرشيدة لتمكين الشباب وتحفيزهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة ليكونوا حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ولا نتوانى عن إشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة آثار التغير المناخي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كمركز للإبداع والابتكار وحاضنة للمبتكرين».

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يسهم مركز الابتكار في رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد».

وتمحورت مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» حول 3 مسارات رئيسية بهدف الارتقاء بكفاءة مصادر الطاقة النظيفة وخفض تكلفتها، وضمان موثوقية واستقرار الطاقة المتجددة، إلى جانب دمج الطاقة المتجددة بسلاسة في الأنظمة الحالية. وتعمل المسارات على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، والتغلب على تذبذب إمدادات الطاقة الشمسية، واستثمار تقنيات تخزين وتوزيع الطاقة وتقنيات الشبكة الذكية بطريقة مبتكرة.

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