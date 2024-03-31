شرطة دبي تنظم النسخة الأولى لـ «بالقرآن نسمو ونرتقي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم قسم الشؤون الدينية في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم، ومدارس حماية، مبادرة المسابقة الدينية «بالقرآن نسمو ونرتقي» بنسختها الأولى، والخاصة بأصحاب الهمم، وطلبة مدارس حماية، بهدف التنافس فيما بينهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وأكد المقدم عبد الله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، أن مبادرة «بالقرآن نسمو ونرتقي»، تعتبر من المبادرات الدامجة لفئة أصحاب الهمم مع نظرائهم من الطلبة في مدارس حماية، تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي..مكان للجميع»، لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم.

مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تطبيقها للمرة الأولى، تعتبر من المبادرات المهمة التي تسهم في استغلال الشهر الفضيل في تشجيع الطلبة على التنافس فيما بينهم في حفظ وتلاوة كتاب الله تعالى.

وأبان أن مسابقة «بالقرآن نسمو ونرتقي» لأصحاب الهمم وطلبة مدارس حماية، يتم تنظيمها في إطار مسابقات شرطة دبي الرمضانية في دورتها الـ 41، والتي تأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي الديني، ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن عدد الطلبة المشاركين في المسابقة الدينية بلغ 87 طالباً وطالبة، بينهم 43 من أصحاب الهمم، و36 من طلبة مدارس حماية، و8 طالبات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز