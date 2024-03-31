«غلوبال فارما» تحتفل بكبار المواطنين على مائدة الإفطار

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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وسط أجواء رمضانية مبهجة، أقامت شركة غلوبال فارما العالمية، إفطاراً جماعياً لكبار المواطنين في دبي، بمركز سعادة كبار المواطنين بالممزر، بحضور عدد كبير من أعضاء المركز، الذين قضوا أوقاتاً سعيدة مع موظفي الشركة.

وقال باسم البراهمة مدير عام شركة غلوبال فارما: «من واقع المسؤولية الاجتماعية للشركة، نحرص على إقامة الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تبث الفرح والسعادة في المجتمع، وبادرت الشركة بتنظيم إفطار جماعي لكبار المواطنين بدبي، إيماناً منا بأهمية دورهم ووجودهم بيننا، ومشاركتهم طقوس الشهر الفضيل».

وأضاف: «غلوبال فارما» مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار عام 1998، وباشرت عملها في الدولة عام 2003، ووسعت نطاق أعمالها في 2008، من خلال طرح منتجات جديدة في 14 بلداً في دول الخليج والأسواق الأفريقية.

وتمتلك غلوبال فارما حالياً مصنعين مزودين بأحدث التجهيزات، لتوفير الأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدهما لتصنيع «البنسيلين بيتا لاكتام» لتوفير أموكسيسيلين وأموكسيكلاف، والآخر لتصنيع الأدوية العامة، والذي يمتاز بإمكانية تطوير شتى أنواع الجرعات السائلة والفموية التي تلبي احتياجات الأمراض المزمنة».

وتابع البراهمة، أن لـ «غلوبال فارما» دور ريادي في قطاع الأدوية، بالإضافة إلى مكانتها القوية إقليمياً، إذ إن المنشآت التصنيعية التابعة للشركة، حائزة على شهادة الامتثال لأفضل ممارسات التصنيع، كما أنها معتمدة من كافة الجهات الصحية في الشرق الأوسط «مجلس التعاون الخليجي، والإمارات، وإدارة الغذاء والدواء السعودية»، والمشرق العربي، وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.

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ونوه البراهمة، بأن «غلوبال فارما» تصنع وتوزع منتجات دوائية تشمل أدوية القلب والأوعية الدموية، والأدوية المضادة للقرح، وأدوية السكري، والأدوية المضادة لالتهاب المفاصل، والمسكنات، بينها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وأدوية الأمراض التنفسية، والتركيبات المضادة للهيستامين، والأدوية المضادة للعدوى.

والمكملات الغذائية متعددة الفيتامينات، وتواصل الشركة توسيع نطاق استثماراتها في مختلف المجالات الطبية، عبر طرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات المرضى، كما أن «غلوبال فارما» ملتزمة بدعم اختصاصيي الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة، عبر تعزيز معلوماتهم، وصقل مهاراتهم، باعتبار ذلك جزءاً من رسالتها الهادفة إلى تشجيع التعليم الطبي المستمر في المنطقة.

وأعلن باسم البراهمة مدير عام شركة غلوبال فارما، أن الشركة تتفرد بإنتاج أدوية عشبية من نباتات التراث الإماراتي، منها المرة والكسط والقرنفل، لأول مرة في الشرق الأوسط، والتي تعادل جودة الأدوية العالمية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة، والتي تجعلها منافساً قوياً في الأسواق العالمية.

بدوره، أشار عبد الله الفلاسي، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية في مركز سعادة كبار المواطنين، إلى أهمية الفعاليات التي تقام في المركز في بث روح السعادة في قلوب كبار المواطنين. ونوه الفلاسي، بأن الفعاليات المجتمعية تترك أثراً طيباً وتحسن نفسية وصحة كبار المواطنين، وتسهم في سد أوقات فراغهم، والتفاف أفراد المجتمع حولهم يمنحهم سعادة كبيرة، مقدماً الشكر الجزيل لشركة غلوبال فارما على مبادرتها الطيبة، وحرصها على توزيع هدايا قيمة على كبار المواطنين، والتي زادت من سعادتهم.

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